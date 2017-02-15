В Геленджике сотрудники следственного отдела почтили память россиян, исполнявших долг за пределами Отечества

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15 февраля 2017 года в Геленджике на площади перед памятным знаком «Героям необъявленных войн» состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В торжественном шествии к памятному знаку «Героям необъявленных войн» на Центральной площади города Геленджика приняли участие руководитель следственного отдела по городу Геленджику СКР по краю Дмитрий Дремлюга, глава города Виктор Хрестин, председатель городской думы Виктор Рутковский, ветераны Великой Отечественной войны, представители органов полиции и суда.

Сотрудники следственного отдела возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю