Как изымать детей из семьи, не травмируя их психику?

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Как усовершенствовать механизмы изъятия детей из семьи, чтобы максимально защитить психику ребенка, а родителям дать возможность доказать право воспитывать ребенка? Об этом эксперты говорили за круглым столом, организованном Комиссией ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства.



Были рассмотрены предложения по внесению изменений в ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в статью 77 СК РФ «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью». Серьезное внимание эксперты уделили межведомственному взаимодействию.

Директор департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда РФ Светлана Петрова, в частности, отметила, что существенной проблемой сегодня является низкая степень информирования населения о местонахождении служб, связанных помощью в трудных жизненных ситуациях.

«Важно рассказывать населению о возможностях, которые они могут предоставить. Только в двух регионах объем информации достаточен и отражает имеющийся в регионе функционал. К сожалению, в ряде регионов отсутствует информация даже о горячих линиях», – отметила Светлана Петрова.

По мнению члена Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства, адвоката Анатолия Кучерены, оказание бесплатной юридической помощи детям – это та возможность, которую нужно дать детям, которые оказываются в сложной ситуации.

«Я буду выходить с инициативой создать такую площадку, рабочую группу на базе нашей Комиссии ОП РФ с привлечением юристов для оказания такой помощи, когда речь идет о сложных случаях с изъятием детей. Это отдельная тема, требующая особенного внимания. Нас поддержала Московская палата адвокатов, в эту рабочую группу могут войти психологи и другие эксперты. Принцип будет очень простой: мы разместим на сайте информацию и соберем адвокатов, которые готовы такой помощью заниматься».

Член Комиссии ОП РФ по поддержке детей, семьи и материнства Юлия Зимова остановилась на нескольких инициативах общественников, направленных на совершенствование механизма изъятия детей из семей.

«Одна из этих инициатив – ввести видеофиксацию при изъятии. Эта мера поможет в вопросах ненарушения прав семьи. Кроме того, соответствующая видеозапись поможет родителям, когда они будут требовать восстановления своих прав», – отметила Юлия Зимова.

Она также рассказала о предложении общественников создать реестр лиц (в первую очередь родственников), которые могли бы забирать оставшегося без надзора ребенка к себе, чтобы он попадал не в специальное учреждение, а к родственникам. Соответствующая база должна быть в распоряжении МВД.

Заместитель директора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России Ирина Романова отметила необходимость утверждения на федеральном уровне того, как должно осуществляться межведомственное взаимодействие регионов в вопросах изъятия и дальнейшего сопровождения детей. По ее словам, необходимо также расширять услуги бесплатной юридической помощи родителям.

«Мы должны проанализировать, достаточно ли такой помощи. Как граждане будут узнавать об адвокатах, которые могут защитить их права? Как показывает практика, когда органы опеки изымают ребенка из семьи, последняя мысль – искать некий сайт, где есть бесплатные адвокаты», – отметила Ирина Романова.

Начальник отдела защиты прав женщин, семьи и ребенка аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ Надежда Матвеева подробно остановилась на резонансном деле Светланы и Михаила Дель – приемных родителей десяти детей, которых у них забрали органы опеки.

«Сразу возникает вопрос, почему столько детей были отданы под опеку в одну семью, причем 8 из них – с диагнозом ВИЧ. Возможно, такой ситуации не возникло, если бы органы опеки более аккуратно подошли к вопросу. Второй вопрос – достаточным ли был контроль за семьей?» – отметила Надежда Матвеева.

По ее словам, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обеспокоена тем фактом, что информация о диагнозе детей, их фамилии и фотографии были опубликованы в прессе и стали достоянием общественности.

Заместитель руководителя департамента социальной защиты населения г. Москвы Алла Дзугаева заострила внимание на отсутствии четкого пошагового механизма действий при изъятии или отобрании детей из семьи. Также, по ее словам, не всегда удается оценить, есть ли непосредственная угроза жизни и здоровью ребенка.

«Как один из вариантов – разделить в законе эти два понятия, чтобы выработать разные механизмы действий в том и другом случае. Также важно установить исчерпывающий перечень документов, на основании которых производится изъятие», – сказала она.

По итогам круглого стола будут сформированы предложения по усовершенствованию механизма изъятия детей из семьи, которые затем будут направлены в Госдуму РФ и Минтруд.

Источник: Общественная палата РФ