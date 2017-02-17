Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман выступил на форум «Национальная безопасность России»

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Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Антон Цветков напомнил, что форум «Национальная безопасность России» - это ежегодное мероприятие, и в этом году он проходит в целях обсуждения проблем в стране, связанных с наркоугрозой. «Нам необходимо в том числе и дать оценку работе тех органов власти, которые отвечают за данную проблематику», - отметил Антон Цветков.

Сомодератор, председатель оргкомитета форума, доктор политических наук, профессор, полковник запаса Сергей Смульский в свою очередь подчеркнул, что форум – это традиционно хорошая площадка не только для того, чтобы обсудить проблемы, но и для выработки решений. «Наркотизация общества – сложная проблема с несколькими корнями, от социальных до экономических. Искать решение также надо в комплексном подходе. Не стоит тешить себя надеждой, что можно полностью избавиться от этой беды, но ведь еще недавно очень мало кто знал вообще, что есть наркотики», - напомнил он.

Начальник управления межведомственного взаимодействия Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Виталий Хмельницкий отметил, что серьезность проблемы распространения наркомании остается высокой: «Около 22 тонн различных наркотиков было изъято в прошлом году. Происходит изменение структуры наркорынка. Синтетические наркотики вышли с третьего на второе место – около 18% от общей массы изъятых веществ. Значительно увеличилось число несовершеннолетних наркозависимых. Переломить ситуацию можно лишь общими усилиями, в том числе с участием общественных организаций и всех институтов гражданского общества».

Антон Цветков выразил готовность всецело участвовать в этой работе и подключать к ней как силы Общественной палаты РФ, так и организации «Офицеры России».

Начальник Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы Александр Мельников рассказал, что их служба в основном сталкивается с контрабандой опиумных наркотических веществ, и отметил, что все чаще территориями наркотраффика становятся страны СНГ. Заместитель начальника Центральной оперативной таможни ЦТУ ФТС России Александр Журавлев акцентировал внимание на таком развивающемся способе контрабанды наркотиков, как почтовые отправления. Этим характеризуется Центральный федеральный округ.

Заместитель начальника Управления по противодействию отмыванию доходов

Федеральной службы по финансовому мониторингу Константин Горбусенко продолжил мысль об экономических «корнях» в проблеме незаконного оборота наркотиков, который является огромным бизнесом. Он указал также на то, что легализация «легких» наркотиков приводит лишь к развитию этого бизнеса, и на необходимость постоянной и очень активной работы с обществом.

Главный психиатр-нарколог Управления медико-санитарного обеспечения ФСИН России Эльвира Степанова рассказала, что на 1 января 2017 года в местах лишения свободы РФ содержатся 68,8 тысячи лиц с наркозаболеваниями: «На первом месте среди причин этих заболеваний – опиоиды, на втором – каннабиноиды. Среди этих лиц много больных ВИЧ и туберкулезом».

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал о своей борьбе с наркоманией в городе: «5 лет назад я сделал памятку для родителей по работе с детьми. Первое, когда общаешься по теме наркотиков, - все вещи надо называть прямо и не давать наркотикам «красивых» эпитетов. Все знают, что наркомания резко «помолодела» с начала 2000-х.

Торговля наркотиками – тоже страшный момент, для подростков это не только самообогащение, но и «крутость» и определенное место в социуме. Именно с этим нужно бороться».

Ройзман поделился «рецептами» разговора с подростками – такого, чтобы они сами пришли к пониманию того, что потреблять наркотики – не «круто».

Он также выразил уверенность, что необходимо вводить уголовную ответственность за потребление наркотиков и узаконить принудительное лечение наркомании, и в качестве профилактической меры – обязательную проверку всех школьников на наркотики.

Руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата РПЦ Дмитрий Рощин указал на великую роль нравственной семьи в формировании личности ребенка, подростка.

По теме форума выступили представители МИДа, Минздрава и других профильных федеральных ведомств, а также представители регионов. Все выступления найдут свое отражение в итоговой резолюции по форуму.