Катя Клэп: “Интернет - пространство для самореализации”

/Общество/

Молодежная конференция о карьере в области информационных технологий BuduGuru Academy собрала более более 800 старшеклассников. Мероприятие прошло 21 апреля в рамках главного события интернет-индустрии РИФ+КИБ 2017. Специальным гостем Академии стала популярный видеоблогер Катя Клэп.

Открыли конференцию приветственным словом организаторы BuduGuru Academy - Региональный общественный центр интернет технологий (РОЦИТ), Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Школа Новых Технологий.

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко оценил ситуацию на рынке труда для молодых IT-специалистов:

“Сегодня цифровая экономика покрывает практически все сферы человеческой деятельности. По данным статистики более 2.5 млн человек заняты в этой отрасли. Дефицит, в свою очередь, составляет аж 350 000 человек — рынку не хватает такой огромной массы людей. Интересно заметить, что цифра равна количеству всех выпускников всех ВУЗов страны по всем направлениям обучения. Выбирая сферу информационных технологий вы обеспечиваете себя работой на долгие годы”.

В рамках открытого урока “Путь к мечте” своим видением будущего поделились топ-менеджеры IBM и Ростелеком, а также технологические предприниматели.

Партнер компании BQ Иван Булаев показал профессии, которые вымрут уже в ближайшие годы, а также дал ребятам свои советы по построению карьеры в IT-сфере:

“Реальный успех в будущем будут иметь те люди, которые смогут предлагать инновационные решения под конкретные задачи, а также действовать на грани двух и более областей”.

О том, какой будет работа в 2025 году с гостями поделился топ-менеджер Ростелеком Никита Черкасенко, также он обозначил обязательные условия профессионализации:

“Образование сегодня - непрерывное, постоянное, в любой точке на протяжение всей жизни. В сегодняшнем мире доступных знаний только лень и незнание английского могут помешать получить нам новые знания и компетенции. Но никакой красный диплом не убедит работодателя в том, что вы умеете работать”.

Дополнил тему индустрии 4.0 руководитель проекта BuduGuru Ярослав Капустинский. Он выделил и описал основные технологических тренды, которые уже сейчас формируют наше будущее.

“Технологические прорывы, такие как машинное обучение, в ближайшее время позволят автоматизировать многие профессии. Машина и человек будут работать вместе. Информационные технологии - это отрасль, где будущее обретает черты. Недостатка работы в ближайшие 100 лет здесь не будет” - пояснил Ярослав.

Специальный гость конференции, известный российский видеоблогер - Катя Клэп, завершила секцию “Путь к мечте” своей историей поиска и успеха. Катя подчеркнула важность интернет-пространства для молодого поколения не только для получения информации, но и для самореализации. В ходе выступления гости активно задавали Кате вопросы и спрашивали совета в создании собственных проектов и каналов.

“Интернет-пространство для молодежи - мощный инструмент не только для получения информации, но и для самореализации”.

В следующей секции старшеклассники смогли в игровой форме посмотреть в свое будущее, сформулировать личные цели и наметить первые шаги к их достижения. В этом им помог партнер компании Smart Course Тимур Жаббаров.

В Школе цифровых навыков Академии участников ждали практические тренинги по универсальным навыкам - нестандартному мышлению, публичным выступлениям и цифровой этике. На мастер-классе по робототехнике участники устроили гонки роботов, собранных во время занятия.

На протяжении всего дня конференции BuduGuru Academy проходила выставка школьных ИТ-проектов, на которой самые талантливые школьники продемонстрировали публике свои инновационные разработки и решения.

За ходом конференции следил детский медиацентр, состоящий из 20 юных журналистов, рассказывающих о сфере информационных технологий своими глазами. Весь день будущие журналисты снимали репортажи, брали интервью у гуру IT-индустрии, писали статьи и пресс-релизы. В этом им помогали представители Информационного агентства России “ТАСС”, организовавшие серию мастер-классов по основам работы в современных медиа.

Прямую трансляцию конференции BuduGuru Academy вел Московский Образовательный канал.

Источник: РОЦИТ