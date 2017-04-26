Правозащитники призывают провести миграционную амнистию для соотечественников

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В России растет число мигрантов, получающих российские паспорта, и сокращается число соотечественников или зарубежных русских, обретающих статус гражданина РФ, сообщает Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

«Миной замедленного действия стали два процесса: ставка на патенты в регулировании потоков трудовой миграции и обязательность регистрации по месту жительства для соотечественников», - считает вице-президент фонда «Миграция ХХI век» Наталья Власова.

По данным МВД России, патенты на трудовую деятельность оформляют лишь 47-49% мигрантов, что стимулирует иную выгоду - гастарбайтеру легче принять российское гражданство, чем каждый месяц покупать патент. Параллельно в бастион для получения гражданства для соотечественников превращаются регистрация и право обретения гражданства для носителей русского языка.

«На практике обязательность регистрации стала стимулом для коррупции. А носители русского языка должны представить документ о том, что не являются гражданами другой страны. Это юридический казус. Такой документ не даст ни одна страна», - признает заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ Евгений Бобров.

Правозащитник убежден, что наступило время либерализации законодательства для соотечественников. В ряду неотложных мер он видит отказ от ограничения сроков пребывания в РФ (до 90 дней) для соотечественников-неграждан и отказ от процедуры изъятия российских паспортов у новых граждан. Их отнимают как из-за несогласованности действий федеральных и региональных структур, так и из-за утери базы данных в разных регионах.

«Соотечественникам нужна миграционная амнистия. Она должна заменить программу переселения «Соотечественники» на программу репатриации - приема всех желающих и упрощения процедуры получения гражданства», - выразил мнение эксперт.

Как сообщал сайт Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, полную миграционную амнистию для соотечественников из Донбасса предложили провести участники парламентских слушаний, прошедших в Госдуме.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования отношения россиян к вопросам миграционной политики в отношении русскоязычных жителей стран СНГ.

Большинство россиян поддерживают такие меры миграционной политики, как содействие переселению в Россию русскоязычных граждан из стран бывшего СССР (78%).

Источник: Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом