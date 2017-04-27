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/Общество/

В мотострелковой бригаде ЮВО в Волгограде состоится «День открытых дверей»

30 апреля с.г. в 10.00, на территории мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Волгограде, состоится «День открытых дверей» посвященный празднованию 72-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне и состоится

Основными целями данного мероприятия будут, ознакомление Волгоградцев и гостей города с жизнью и бытом военнослужащих соединения.

В ходе проведения дня открытых дверей гостям будут продемонстрированы современные образцы вооружения и военной техники, состоящие на вооружении соединения и в частях ЮВО. Гарнизонный оркестр выступит с плац-концертом, а рота почетного караула покажет элементы строевой подготовки. Завершат мероприятие военнослужащие разведывательного подразделения, которые проведут показательные занятия по приемам рукопашного боя.

Источник: пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Общество

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