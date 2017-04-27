В Новороссийске прошёл День призывника

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Командование 7-ой ДШД и глава города Новороссийска Игорь Дяченко встретились с будущими защитниками Отечества.

Сегодня 7-я Гвардейская Краснознамённая ордена Кутузова II степени десантно-штурмовая (горная) дивизия в Новороссийске вновь принимала гостей на своей территории, здесь прошёл праздник - День призывника.

- Новороссийск – это форпост юга России. Здесь несут службу десантники, военные моряки, воины ПВО, пограничники, - обратился к собравшимся глава города-героя Игорь Дяченко. – Сегодня у вас особенный день - вам предстоит пополнить ряды Вооруженных сил России. Служите Родине с честью и помните – вы сыновья и внуки великих победителей. Тех, кто в своё время отстоял своё Отечество и подарил нам мирную жизнь.

День призывника проходит в Новороссийске ежегодно. На этом празднике призывная молодёжь может ближе познакомиться с военным бытом, традициями десантников и знаменитой «семёрочки» и, возможно, определиться с будущей профессией.