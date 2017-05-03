В Новороссийске за 1 час работы наряда ДПС за нарушение правил перевозки детей привлечено к административной ответственности 16 водителей

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В связи с увеличением количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в рамках проведения месячника детской дорожной безопасности 3 мая на территории города Новороссийска сотрудниками отдела ГИБДД и ОР ДПС Управления МВД России по городу проведено профилактическое мероприятие, направленное на обеспечение безопасности во время движения на автомобиле детей-пассажиров.

Вблизи образовательных учреждений города сотрудники осуществляли надзор за перевозкой детей в салонах автомобилей. В период проведения мероприятия сотрудники не только привлекали к административной ответственности родителей, не обеспечивших своему ребенку безопасность во время передвижения в транспортном средстве, но и проводили с ними разъяснительные беседы. Не остались без внимания и несовершеннолетние пешеходы. Особое внимание детей стражи дорог обращали на бдительность при переходе проезжей части.

Всего за 1 час работы за нарушение правил перевозки детей привлечено к административной ответственности 16 водителей.

С начал года по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки пассажиров) на водителей составлено 167 административных материалов..

Подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают всем водителям о том, что в соответствии с п. 22.9 Правил дорожного движения перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств. Берегите себя и своих близких!