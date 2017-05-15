В Новороссийске освятили храм святых Жен-мироносиц

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В минувшее воскресенье, 14 мая 2017 года, епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност провёл торжественное освящение храма святых Жен-мироносиц на городском кладбище «Кабахаха».

На освящении присутствовали: депутат Государственной Думы Владимир Синяговский, заместитель главы муниципального образования город Новороссийск Наталья Майорова,атаман Черноморского казачьего округа Сергей Савотин, атаман Новороссийского районного казачьего округа Виктор Юрин, прихожане.

Заместитель главы муниципального образования город Новороссийск Наталья Майорова поздравила правящего архиерея и прихожан с открытием нового храма и от лица главы муниципального образования город Новороссийск Игоря Дяченко наградила строителей храма.

Источник: Пресс-служба администрации Новороссийска