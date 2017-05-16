Город-герой Новороссийск - надёжный форпост южной границы России

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Сотрудники пограничных органов ФСБ России и ветераны пограничной службы 28 мая 2017 года отметят 99-ю годовщину учреждения пограничных войск. Уже сегодня к празднику готовятся новороссийские пограничники.

Как рассказал начальник пограничной службы в городе Новороссийске А. Алексеев, в городе-герое Новороссийске планируется традиционное торжественное прохождение в парадном строю по улице Советов (от Кутузовского кольца до площади Героев) военнослужащих Службы и ветеранов пограничных войск. Затем на площади пограничники совместно с администрацией города возложат цветы у Вечного огня.

Сейчас согласовываются все организационные моменты, чтобы мероприятие провести на высоком уровне и с наименьшими неудобствами для жителей и гостей города. От имени главы города Новороссийска Игоря Дяченко в День пограничника планируется наградить 10 отличившихся в службе сотрудников.