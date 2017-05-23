Мы с тобой одной крови?

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Еще нет настоящего тепла, а на улицы Анапы и других курортных городов Краснодарского края высыпали десятки фотографов предлагающих туристу сфотографироваться с животным или рептилией.

Своё отношение к такому бизнесу озвучил нашей редакции участник предварительного голосования по 27 округу Игорь Кондратьев.

Я уверен, что такому бизнесу не место в нашем крае. Крокодил с заклеенной скотчем пастью вызывает жгучее желание нанести его владельцу легкий вред здоровью. А несчастные обезьяны. Они между прочим, хоть очень дальняя, но родня. Более жалкого зрелища, чем обезьяна, одетая в яркие тряпки тяжело представить.

Я не верю, что без медикаментозного воздействия попугай будет спокойно сидеть несколько часов. Нужен региональный закон запрещающий такого рода бизнес. Это просто бесчеловечно. И ответственность должна лежать не только на фотографах, но и на потребителях. Во многих странах ЕС покупатель может получить большой штраф за покупку заведомо контрафактного товара. И мы должны нанести удар по бесчеловечному бизнесу с двух сторон.

Защитники такого рода предпринимательства скажут, что есть статья за жестокое обращение с животными. Но, в случае с фотографами, доказать жестокое обращение практически невозможно. Мартышка не скажет, что ей жарко или ей укололи сильное успокоительное. Сегодня принят закон, запрещающий «бродячие дельфинарии» наш край должен быть первым кто запретит издевательство над животными.

Фото pikabu.ru