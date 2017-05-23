В ГМУ обсудили вопрос поднятия капсулы со дна Цемесской бухты

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В Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф.Ушакова состоялась значимая для всех участников встреча, приуроченная к поднятию капсулы времени, заложенной на дне Цемесской бухты 50 лет назад и заложения новой капсулы потомкам на период 50 лет. В собрании приняли участие Алтухов Сергей Викторович, вице-губернатор Краснодарского края, Ковалюк Михаил Анатольевич, депутат законодательного собрания, член комитета по вопросам промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Кондратьев Сергей Иванович, ректор ГМУ им. адмирала Ф.Ф.Ушакова, Панченко Сергей Васильевич, проректор ГМУ, Сидоров Иван Михайлович, зам.проректора по воспитательной работе, представители Студенческого совета Университета, патриотической рабочей группы ГМУ и курсанты.

Вопрос поднятия капсулы со дна Черного моря, прочтения послания от наших дедушек и бабушек, заложения своих писем для наших детей и внуков волнует весь Морской университет уже долгое время. Курсанты с помощью управления воспитательной работы долгое время готовились к этому значимому дню, и кульминацией всего процесса подготовки стало образование мобильной рабочей группы курсантов по приему всех писем для будущей капсулы времени потомкам, которая будет заложена на 50 лет. Письма принимаются ежедневно с утра и до вечера на крейсере Кутузов.

Все участники встречи также обговорили порядок приема предложений по наполнению новой капсулы, ведь современная молодёжь обладает большим ресурсом, помимо стандартных бумажных писем, узнали, как проходил процесс отбора писем и заложение капсулы Шхуной ровесников во главе с Константином Подымой, посмотрели подводную видеосъемку с того места, где находится объект бурных обсуждений последних дней. После курсанты Студенческого совета, патриотической рабочей группы и Волонтерского центра смогли лично пообщаться с вице-губернатором Алтуховым Сергеем Викторовичем, который помог в решении ряда инициатив и проектов курсантов, выходящих за рамки ГМУ и города и претендующих на свое развитие в крае в стране.