Алишер Усманов пообещал iPhone авторам лучших пародий на тему его видеообращений к Навальному

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- Примеры творчества по теме моих видеообращений и в их развитие я с удовольствием буду размещать на своей странице в социальной сети ВКонтакте и раз в неделю буду премировать автора наиболее удачного, на мой субъективный вкус, творения таким же устройством, на которое снял свое первое видео - iPhone 7Plus и футболкой с мемом и моим автографом. Написал российский миллиардер на своей странице в VK.

Первыми победителями стали автор/авторы стикеров в telegram и ролика опубликованного на странице Усманова.

-Для проведения конкурса мы открыли специально созданную страницу в социальной сети ВКонтакте . Все творчество, все вопросы по конкурсу можно отправлять через личные сообщения на эту страницу.