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Алишер Усманов пообещал iPhone авторам лучших пародий на тему его видеообращений к Навальному
- Примеры творчества по теме моих видеообращений и в их развитие я с удовольствием буду размещать на своей странице в социальной сети ВКонтакте и раз в неделю буду премировать автора наиболее удачного, на мой субъективный вкус, творения таким же устройством, на которое снял свое первое видео - iPhone 7Plus и футболкой с мемом и моим автографом. Написал российский миллиардер на своей странице в VK.
Первыми победителями стали автор/авторы стикеров в telegram и ролика опубликованного на странице Усманова.
-Для проведения конкурса мы открыли специально созданную страницу в социальной сети ВКонтакте . Все творчество, все вопросы по конкурсу можно отправлять через личные сообщения на эту страницу.
С уважением, Алишер Усманов.
Напомним, что Алишер Усманов выпустил несколько роликов в ответ на многочисленные обвинения со стороны Алексея Навального. Алишер Усманов заявил, что будет отставивать своё честное имя в суде.