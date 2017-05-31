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/Общество/

В Анапе уничтожили 6 кг запрещенного к ввозу сыра

Государственными инспекторами Новороссийского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в мае 2017 года проведены рейдовые мероприятия на территории города Анапа по выявлению и изъятию незаконно ввезённой на территорию Российской Федерации продукции.

У индивидуальных предпринимателей в торговых павильонах обнаружена и изъята продукция, в частности, сыр Пармезан «Джугас», сыр «Dorblu» и сыр «Maasdam», общим весом более 6 кг, странами происхождения которых является Литва, Германия и Голландия.

На товаре отсутствовала маркировка на русском языке. Сопроводительные документы не предоставлены.

Продукция, указанных стран Европейского союза является запрещенной для ввоза в Российскую Федерацию, согласно Указу Президента РФ, до 31 декабря 2017 года.

Под контролем должностных лиц Управления сыр был подвергнут уничтожению, методом измельчения и обработкой дезинфицирующими средствами.

Источник: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

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Категория: Новости / Общество

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