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И.О. руководителя следственного управления поздравил воспитанников детского дома в Ахтырском

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления в преддверии Международного дня защиты детей посетил подшефный детский дом в поселке Ахтырском и поздравил воспитанников.

Сегодня, 31 мая 2017 года, исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю Андрей Маслов совместно с сотрудниками управления в преддверии Международного дня защиты детей посетил воспитанников детского дома для детей с ограниченными возможностями здоровья в поселке Ахтырском Абинского района и поздравил их с предстоящим праздником.

От имени коллектива исполняющим обязанности руководителя следственного управления детям переданы в качестве подарков футбольная экипировка, спортивный инвентарь, сладости и фрукты. Подарки работники следственного управления приобретали с учетом пожеланий и потребностей детей. В ответ воспитанники вручили сотрудникам следственного управления благодарственное письмо и сувениры, сделанные своими руками.

На протяжении нескольких лет сотрудники следственного управления посещают указанное социальное учреждение, регулярно оказывая помощь воспитанникам, и эти встречи стали доброй традицией.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Общество

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