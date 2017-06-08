Курсанты ГМУ им. Ушакова дали праздничное выступление в интернате для престарелых и инвалидов

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Курсанты Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, обучающиеся в Институте морского транспортного менеджмента, экономики и права, под руководством Хроликовой Т.А. посетили Дом-интернат для престарелых и инвалидов с праздничным концертом и "Юридической клиникой".

В рамках молодёжной гостиной «Творческая мозаика» курсанты совместно с управлением воспитательной работы ГМУ очень часто выезжают в ДиПи, детские дома для того, чтобы пообщаться, показать интересные номера и самое главное – оказать вниманием тем, кто в этом нуждается. В этот раз концерт был приурочен к празднику «День России» и был очень насыщен. Были показаны национальные армянские и индийские танцы, русские песни и немного магии со стеклянными шарами в рамках циркового номера. Постояльцы ДиПи с большой радостью пришли к ребятам на концерт и аплодировали после каждого номера. И по окончании все вместе спели песни «Я люблю тебя Россия» и «Катюша».

После праздничной программы преподаватели с юридической кафедры и курсанты, обучающиеся по специальности «Юриспруденция» ожидали всех желающих получить консультацию в сфере права и узнать, как решить свои насущные проблемы.