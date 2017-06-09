Севастопольским ветеранам дали одну квартиру на двоих

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«Десять семей ветеранов на День Победы получили 5 однокомнатных квартир, разделённых перегородкой на две части. Одной семье достаётся половина комнаты и кухня, второй семье — прихожая и санузел. Как ветераны будут это делить между собой, чиновники не объясняют. Ветеранам говорят: подождите ещё год, и, может быть, мы что-то поменяем». Сообщает корреспондент «Говорит Москва» в Севастополе а эфире радиостанции.

На официальнос сайте Правительства Севастополя размещено сообщение согласно которого Севастополь обеспечил всех ветеранов квартирами.

Дмитрий Овсянников вручил ветеранам Великой Отечественной войны ключи от новых квартир