Севастопольским ветеранам дали одну квартиру на двоих
«Десять семей ветеранов на День Победы получили 5 однокомнатных квартир, разделённых перегородкой на две части. Одной семье достаётся половина комнаты и кухня, второй семье — прихожая и санузел. Как ветераны будут это делить между собой, чиновники не объясняют. Ветеранам говорят: подождите ещё год, и, может быть, мы что-то поменяем». Сообщает корреспондент «Говорит Москва» в Севастополе а эфире радиостанции.
На официальнос сайте Правительства Севастополя размещено сообщение согласно которого Севастополь обеспечил всех ветеранов квартирами.
Дмитрий Овсянников вручил ветеранам Великой Отечественной войны ключи от новых квартир
Дмитрий Овсянников вручил ветеранам Великой Отечественной войны ключи от новых квартир
«Работа по улучшению жилищных условий ветеранов ведется круглогодично. В первом квартале 2017 года квартирами обеспечены трое ветеранов, сегодня еще десять. Запросов на получение жилья в данный момент больше нет. Если в течение года они буду появляться – мы оперативно отреагируем», – говорится в сообщении властей севастополя.