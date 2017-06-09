Обещанного три года ждут

/Общество/

В редакцию обратилась женщина, назовём её Аллой, утомленная попытками заставить администрацию Новороссийска исполнять закон.

. Третий год многодетная мать пытается получить положенный ей по закону земельный участок. Первое обращение администрация отфутболила в помойку объяснив, что дама не может подтвердить факт проживания в Новороссийске последние 5 лет. Женщине не объяснили, что при отсутствии официальной регистрации факт проживания можно доказать в суде. Это и правильно. Зачем чиновнику лишняя головная боль. Еще не все бордюры окрашены, а тут мать троих детей над ухом «жужжит». Подождав еще два года Алла обратилась повторно. И тут начались чудеса. Официальным письмом №15-1-28398/16 от 28.11.2016 с автографом и печатью женщине ответили, что в официальной газете опубликовано извещение о предоставлении земельного участка площадью 800 М2 в Гайдуке район улиц Нагорная/Заводская. Кроме того, в письме сообщили, что до 28.11.2016 заявителю будет направлен соответствующий правовой акт. Однако, никаких уведомлений никто не публиковал, никаких постановлений на согласование не отправлял. Извещение опубликовали 19 апреля 2017 года. Что подтверждает письмо 15-1-2-3283/2017 от 27.04.2017. Т.е. через без малого 5 (пять) месяцев после официального письма. В итоге, два года чиновники города-героя рассказывали про согласования и межевание, а дождавшись, когда одному из детей исполнилось 18 предложили многодетной маме купить землю. Ответ 15-1-2-4156/17 за подписью Морозовой Ю.В.

Закон, согласно которому многодетным семьм будут бесплатно выделяться земельные участки для ведения подсобного хозяйства или строительства жилья, Дмитрий Медведев подписал в июне 2011 года. В Новороссийске земельные участки выделяют (фактически) раз в год. В 2015 выделили порядка 200 наделов. Учитывая, что вставшие в очередь несколько дней назад получают номера от 1300 и дальше, среднее время ожидания участка будет от 7 лет.

Несколько высказываний из групп в соцсетях в которых мамы обсуждают вопросы получения земли.:

А. Поставили на очередь 1373 -никто не знает сколько ждать землю-просто очень хочется иметь хоть какой-то кусочек земли--отозвавшимся заранее спасибо.

Б. Я понять не могу, что можно делать столько времени с документами на участки, они их что крестиком обшивают, мы вообще в этом году получим их или нет? Зла не хвотает, обещали максимум полторы недели,уже третья неделя заканчивается, а они их все шьют

В. Что вы так удивляетесь, мы тоже долго ждали! В декабре получили,и только с марта их стали выдавать договоры,тоже прошивали!Кстати,как получите,внимательно на месте читайте,бывают ошибки(допустм прошили с чужого договора страницу,или перепутали номер входящий кадастрвый ,фамилию не ту и т.д.Вобщем смотрите,если ошибку нашли сразу отдавайтке на переделку!

Г. Здравствуйте, может кто нибудь подскажет, есть ли какая информация или где её получить , вообще будет ли выдаваться земля , уже полтора года в очереди и никаких новостей, мы многодетная семья плюс ребёнок инвалид 2 группы нет ли у нас дополнительных льгот на получение ????

Стоит напомнить, что недавно администрация Новороссийска заморозила реализацию федерального проекта по обеспечению молодых семей жильём.