Глава Новороссийска посетил объекты социальной сферы в сельских округах

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Вчера глава города Игорь Дяченко вместе со своим заместителем Натальей Майоровой и специалистами администрации муниципального образования город Новороссийск посетили станицу Раевскую, хутор Семигорье и посёлок Верхнебаканский.

Целью поездки стало изучение проблемных вопросов социальных сельских объектов и планирование их решений в бюджете Новороссийска в 2018-2019 годах.

Объезд главы города начался с центра по месту жительства в станице Раевской (на ул. Нижней, 3). В помещении занимаются спортсмены школы «Каисса». Ремонт здесь, безусловно, необходим.

Далее Игорь Дяченко посетил в станице школу №24. Здесь в связи с увеличением количества учащихся, возникли проблемы с септиком, который не рассчитан на такую нагрузку. На месте главе города рассказали о перспективных планах реализации проекта пристройки к сельской школе, которую планируют реализовать по примеру строительства школы в посёлке Гайдук.

В Раевской Игорь Дяченко посмотрел спортзал на пересечении улиц Героев и Партизанской и детский сад №6, где также требуется ремонт помещения.

После Раевской, глава посетил Семигорье. Детский сад № 76 был построен ещё в 1971 году. За всё время его существования веранды на улице не ремонтировались капитально, сейчас они этого явно требуют.

В школе №25 необходим ремонт фасада. А на местный фельдшерско-акушерский пункт возлагают большие надежды после его реконструкции. Проект уже есть. Его реализация позволит хуторянам получать медицинские услуги в более комфортных условиях.

В посёлке Верхнебаканском Игорю Дяченко показали базу спортивной школы «Факел», стадион «Титан». Здесь запланировано строительство малого спортивного зала, где смогут заниматься дети не только в летнее, но и в зимнее время.

В школе №14 Игорю Дяченко показали кровлю, которая требует капитального ремонта и спортивный зал.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск. Публикуется без правок и исправлений.