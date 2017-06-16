Вениамин Кондратьев поручил благоустроить площадь перед Краснодарским цирком

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Губернатор в сопровождении своего заместителя Андрея Алексеенко, а также мэра Краснодара Евгения Первышова осмотрел участок по улице Калинина перед зданием цирка. Благоустройством данной территории не занимались несколько лет, часть улицы занята торговыми павильонами.

Реконструкцию цирка без реконструкции этой площади рассматривать нельзя. Все надо делать в комплексе, – отметил Вениамин Кондратьев. – Площадь нужно благоустроить и открыть для горожан, она может стать еще одним любимым местом отдыха жителей Краснодара.

Как подчеркнул глава региона, прежде всего, здесь следует убрать торговый павильон. При этом каждому предпринимателю необходимо предоставить альтернативные площадки, акцентировал Вениамин Кондратьев, поручив мэру города держать этот вопрос на личном контроле.

Также в ходе объезда губернатор встретился с представителями цветочного рынка, который располагался на пересечении улиц Мира и Коммунаров. Ранее предприниматели обращались к главе региона с просьбой оказать содействие в организации новой торговой площадки. Жители пояснили, что в 2014 году им предоставили участок взамен снесенного рынка. Однако, по их словам, новая территория не является полноценной заменой старого павильона. Начать торговлю им мешает ларек, зарегистрированный как объект капительного строительства. Сейчас муниципальная власть в судебном порядке решает вопрос о переносе объекта. Слушание назначено на конец июля.

– Мы приводим в порядок город, но нельзя оставлять людей без работы. Давайте дождемся решения суда. И в случае, если оно будет положительным, город должен создать условия для организации торговых площадей, – обратился Вениамин Кондратьев к предпринимателям.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края