ВЦИОМ: «Хорошо» или «очень хорошо» политическую ситуацию в стране в настоящее время оценивают 28% респондентов

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ ) представляет данные мониторингового исследования, посвященного изучению социального самочувствия россиян.

В мае все показатели социального самочувствия россиян продемонстрировали положительную динамику, большинство текущих значений также превысили результаты годичной давности.

Индекс оценок экономического положения страны вырос до 51 п. (выше среднего уровня по результатам аналогичных опросов прошлых лет), для сравнения, в январе с.г. он был равен 47 п., в мае прошлого года – 32 п. Согласно данным последнего опроса, 17% россиян оценивают ситуацию выше среднего, 23% - ниже, 57% - средне.

Оценки материального положения семьи немного прибавили: с 55 п. в апреле до 57 п. в мае, в начале года, однако, значение индекса было выше (65 п. в январе). По данному вопросу также преобладают средние оценки (61%), а разница между долями положительных (17%) и отрицательных (21%) ответов невелика.

Индекс оценок политической обстановки, начавший снижаться в марте-апреле, в мае сильно отыграл позиции (61 п.), однако еще не достиг уровня начала года (64 п. в январе). От пиковых значений 2014 г. (80 п. в мае) он также далек, однако выигрывает на фоне результата мая 2016 г. (51 п.). «Хорошо» или «очень хорошо» политическую ситуацию в стране в настоящее время оценивают 28% респондентов, «плохо» или «очень плохо» - 17%, «средне» - 50%.

Индекс оценок общего вектора развития страны после снижения до 49 п. в апреле, в мае вернулся на прежний уровень (62 п.). Не согласны с тем, что дела идут в правильном направлении, 17% опрошенных, а преимущественно одобряют вектор развития 41%.

Уровень удовлетворенности жизнью также после апрельского снижения в мае восстановил позиции, составив 50 п. (для сравнения, в мае 2016 г. – 48 п.) О том, что жизнь их в целом устраивает, говорят 47%, об обратном - 24%.

Индекс социального оптимизма в феврале-мае колеблется в узком диапазоне 62-65 п. Ожидания в отношении будущего сегодня куда более оптимистичны, чем были год назад (52 п. в мае 2016 г.). Сегодня более четверти граждан (30%) ожидают улучшения жизненной ситуации (в отношении себя и своей семьи), и втрое меньше (11%) дают негативный прогноз, еще 45% считают, что через год будут жить примерно также, как и сейчас.

По всем индексам возможный минимум составляет -100 п., максимум – 100 п.