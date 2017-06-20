Подопечные «Синий птицы» смогли увидеть воочию птиц-великанов

/Общество/

Кто такие страусы и как они выглядят, сегодня знает, наверно, каждый. Вопрос о том, какая самая большая птица на земле, можно встретить во многих викторинах и кроссвордах. 16 июня 2017 г. состоялось незабываемое путешествие и экскурсия на страусиное ранчо, где подопечные благотворительной организации «Синяя птица» смогли увидеть воочию птиц-великанов.

Производственно-выставочный комплекс ООО "Ключ -Агро", куда мы приехали на экскурсию, находится в живописном месте, в 20 километрах от города Горячий ключ в районе поселка «Молькино».

Нашу большую группу - 34 человека, встретили экскурсоводы Ольга Борисовна Сиковая, Татьяна Николаевна Мизько и Ольга Ивановна Кострюкова. Оставив вещи в уютной беседке, мы отправились на познавательную прогулку по территории комплекса. Сначала нам показали небольшой магазин, в котором можно было купить изделия из страусиной кожи и пустые, выделанные яйца страусов. Скорлупа яиц очень толстая и прочная - способна выдержать вес взрослого человека.

Далее дети отправились в большой ангар, где расположены вольеры с птицами. В открытых, для прогулок и закрытых для ночевок и холодного времени года вольерах, живут страусы разных возрастных групп: от самых маленьких, до уже взрослых особей. У каждого страуса на ранчо есть свое имя. На ферме созданы все условия для содержания и разведения экзотической и декоративной птицы. Ольга Борисовна провела детей вдоль клеток, в которых живут 32 взрослые птицы и подробно рассказала про них.

Страус - самая крупная птица на Земле. Огромный размер — вот, что первым бросается в глаза при взгляде на страуса, ведь в высоту эта птица не уступает крупной лошади. Высота страуса от кончиков лап до макушки 1,8-2,7 м, вес в среднем 50-75 кг, но самые тяжелые самцы могут весить до 131 кг! Ноги страуса отменно приспособлены к бегу. Длинные лапы имеют мощную мускулатуру. У страуса на лапах только два пальца — один огромный, похожий на целую ступню и вооруженный когтем, а второй меньше и без когтя. Второй палец не является опорным, а помогает лишь удерживать равновесие и улучшает сцепление с почвой во время бега. Длинноногие бегуны способны бежать со скоростью 70 км/час, то есть свободно обгоняют коня. Во время бега страус может делать резкие повороты, не сбавляя темпа. А птенцы страусов, 30 дней от роду, практически не уступают родителям и могут бежать со скоростью до 50 км/ч. Страусы живут долго, до 75 лет, группами по 3-5 особей, где один самец, а остальные самочки.

Пройдя ангар, Ольга Борисовна и Татьяна Николаевна подвели нас к выгульной площадки, поближе познакомиться с пернатыми великанами. Животным, так же как и детям всё интересно и любопытно и они с удовольствием общались с нами. Минут 15 мы не могли отойти от страусят - очень понравилось трепать их по шерстке и чувствовать, как они нежно клюют руки и цепляют рукава одежды.

А еще на территории есть вольеры с другими декоративными птицами: павлины, фазаны, куры разных пород.

Комплекс "Страусиное ранчо" - крупнейшее хозяйство на Кубани и в России по разведению черных африканских страусов с полным производственным циклом от инкубации яиц собственного производства до мясопереработки и реализации готовой продукции. Работают на ранчо настоящие профессионалы. На ферме задействованы такие профессии как, ветеринарный врач, зоотехник (специалист в области зоотехники, профессиональный животновод), работник по уходу за страусами, фельдшер по уходу за молодняком (ветеринарный фельдшер действует под руководством ветеринара и зоотехника. Работа фельдшера может быть очень разнообразна, но в основном, он проводит профилактические мероприятия: прививки, контроль санитарного состояния помещений, кормов и другие.

Подопечные благотворительной организации «Синяя птица» провели незабываемое времяпровождение на «Страусином ранчо»: дети возвращались домой окрыленные и полные впечатлений от общения с самыми большими нелетающими птицами.

Весь отрезок времени по дороге домой в автобусе, дети радостно делились впечатлениями, смеялись вспоминая огромных птиц и просили организаторов приехать сюда снова.

Галина Александровна, мама подопечного ребенка: "Спасибо за экскурсию! Много радостных впечатлений, благодаря положительным эмоциям от птиц- есть огромные успехи в общении с другими детьми и незнакомыми взрослыми. Спасибо организаторам: накормили, напоили и перышко на память подарили!"

Демирова Вита, мама подопечного ребенка: "Спасибо огромное за интересную поездку, получили море радости и удовольствия, а главное: мы узнали о новых профессиях, ребенок задумался о работе с такими птицами и вообще о работе с животными, ему это направление очень интересно"

Олег, подопечный благотворительной организации «Синяя птица»: "Огромное спасибо за поездку. Столько нового и интересного узнал".

Проект «Верь в себя: помощь в профориентации старшеклассников и детей с инвалидностью» реализуется на территории Краснодарского края АНО социальных и благотворительных программа при поддержке ПАО «Ростелеком».

Источник: «Синяя птица»