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В Кореновске прошел праздник «Сердце мое – Кубань»

От имени губернатора жителей района поздравила министр культуры края Виктория Лапина.

Вместе с главой района Сергеем Голобородько Виктория Лапина вручила сертификаты победителям номинаций поисково-просветительской экспедиции «Имя твое».

Медалью «Гордимся именем твоим» наградили художественного руководителя легендарного Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко, уроженца станицы Дядьковской.

По центральной площади Кореновска прошло праздничное шествие. 12 тематических колонн представили эпоху родного района и Кубани в историях, лицах и судьбах.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась торжественная передача соглашения о сотрудничестве между Кореновским районом и Шумилинским районом в Беларуси.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Общество

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