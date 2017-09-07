В Сочи инспекторы отдела ГИБДД, провели занятия со всеми первоклашками

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В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей сотрудники Госавтоинспекции города Сочи каждое утро выставляют посты вблизи всех общеобразовательных учреждений нашего города, чтобы напомнить и детям, и родителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, быть внимательными при движении вблизи школ и детских садов.

Инспекторы отдела ГИБДД, провели занятия со всеми первоклашками, а их в этом году более 7000 человек, раздали им «Письма первоклассников», чтобы ребята вместе с родителями нарисовали в «письме» самый безопасный путь из школы домой, а ещё лучше прошли его. Помимо писем, школьникам подарили светоотражающие элементы, которые позволят им быть заметными вблизи дороги и не дадут попасть в ДТП. При взаимодействии с театром кукол «Золотой ключик» и Администрацией города Сочи, для детей были показаны кукольные спектакли о безопасном поведении на дороге, которые очень понравились детям.

В течении всего сентября инспекторы дорожной полиции будут нацелены на выявление и пресечение нарушений правил перевозки детей и проведение с несознательными водителями разъяснительных бесед о тяжести последствий данного нарушения в случае дорожно-транспортного происшествия.

Руководство Госавтоинспекции города Сочи обращается ко всем участникам дорожного движения, уважаемые жители и гости города, будьте внимательны при движении вблизи образовательных учреждений, не оставайтесь безучастными наблюдателями, если видите нарушения совершаемые детьми, безопасность детей на дороге наша общая обязанность.

Источник: Отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи