С начала 2017 года объем промпроизводства на Кубани вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

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Такие данные приводит Краснодарстат. В частности, обрабатывающие производства показали рост в 3,6%.

По объемам отгруженных товаров лидирующую позицию занимают местные пищевые продукты.

В январе – августе 2017 года отмечено увеличение выпуска мяса и субпродуктов, консервов, растительных масел, соков, кондитерских изделий, молока, мороженого, муки, а также некоторых других видов пищевой продукции, сообщили в Краснодарстате.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края