В Новороссийске закончились казачьи сборы Черноморцев

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На построении почти 600 человек в камуфляже в возрасте от 18 до 70 лет, готовые в любую минуту встать на защиту рубежей России. Атаман Черноморского округа, казачий полковник Сергей Савотин вручает грамоты, вымпела и кубки лучшим из лучших по итогам трехдневных военно-полевых сборов. Собрал казаков-черноморцев форт Раевского - символ стойкости и мужества защитников Отечества во все времена.

Адлер, Сочи, Лазаревская, Туапсинский район, Геленджик и, конечно, Новороссийск представляли реестровых казаков на учения. Стрельбы из всех видов оружия, гиревой спорт, мини-футбол, тактические занятия по разведке, строевая подготовка, полоса препятствия - вот не полный перечень из распорядка дня казаков.

Лагерь, устроенный новороссийцами, поразил порядком и продуманностью. Походная церковь, госпиталь, полевая кухня, штабные палатки. Субботний дождь стал дополнительным испытанием организаторов. Но грамотность построения походного лагеря обеспечили и при такой погоде безопасность. И в плане занятий не было изменений.

Атаман Таманского отдела, Герой Кубани, казачий полковник Иван Безуглов объявил о признании полевых сборов Черноморцев лучшими в Кубанском казачьем войске за 2017 год.

Жаль, что городские власти проигнорировали такое важное знаковое событие на территории города-героя.