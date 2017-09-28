В Краснодарском крае социальным службам настоятельно рекомендуют мониторить соцсети детей

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В совещании под председательством заместителя губернатора Анны Миньковой приняли участие и. о. министра труда и социального развития региона Сергей Белопольский, заместители глав муниципалитетов, представители прокуратуры и силовых структур.

На заседании были рассмотрены такие вопросы, как детские и подростковые суициды, ухудшение психического здоровья подростков, интернет-угрозы.

Было отмечено, что острой проблемой на сегодняшний день остаются попытки детей покончить с собой. Если в 2015 году свести счеты с жизнью пытались 86 ребят, то в прошлом – уже 128.

– К счастью, большинство из них удалось спасти, но 11 детей мы потеряли. Этот год не менее сложный. За первое полугодие – 58 суицидальных попыток, – акцентировала Анна Минькова.

По мнению вице-губернатора, это комплексная и социальная проблема, причина которой заключается, в том числе в потери связи с семьей, с друзьями, в ухудшении психического здоровья подростков. В целом, сегодня наблюдается дезадаптация молодежи.

– Нужно понимать, что за поддержкой ребята идут в Интернет, это их друг и помощник. Изолироваться здесь не получится. Необходимо, чтобы он стал и нашим помощником тоже. Социальные службы должны мониторить социальные сети детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, – добавила заместитель главы региона.

Сегодня общественная организация «Молодежный патруль» взяла на себя важную социальную миссию, они находят опасные сайты и направляют информацию в Роскомнадзор, добавила вице-губернатор. Благодаря этому уже было заблокировано более 500 ссылок асоциального характера, в том числе оправдывающих жестокое обращение с детьми и пропагандирующих совершение суицида.

– Нужно максимально подключиться к этой работе и в более доступной форме рассказывать родителям и детям об интернет-угрозах, – акцентировала Анна Минькова.

Она также подчеркнула роль работы школьных психологов, которые могут почувствовать депрессивный настрой ребенка. Так, в крае уже были протестированы 125 тысяч детей, из них 5 тысяч, как показали тесты, – с высоким уровнем тревоги. Проработав с детьми более детально, была сформирована группа риска – почти 1200 детей. В дальнейшем с ними буду работать профильные специалисты.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края