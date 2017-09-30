"Матильду" показали в Сочи

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Пикет проходил у сочинского кинотеатра «Люксор». Там накануне проходил предпремьерный показ киноленты «Матильда». По данным СМИ противников фильма в окрестностях кинотеатра невидели. Однако, опасаясь провокаций были приняты усиленные меры для безопасности.

Сapost.media уточняет, что рекламы нашумевшей своей скандальной историей картины нигде не было замечено. Также не уточняется, видела ли митингующая женщина фильм, или ее на акцию протеста отправила позиция "не видел, не читал, не слышал, но осуждаю".

Стоит напомнить, что ранее киноисторию о взаимоотношениях наследника престола и балерины посмотрели депутаты госдумы.

Закрытый показ для народных избранников состоялся 28 сентября, на него явились десять депутатов нижней палаты Парламента, в том числе представители «Единой России» — Ольга Казакова и Сергей Боярский, депутаты «Справедливой России» — Елена Драпеко и Михаил Емельянов, от ЛДПР пришел глава комитета по социальной политике Ярослав Нилов, присутствовал также глава комитета по культуре Станислав Говорухин и режиссер «Матильды» Алексей Учитель.