В Новороссийске чествовали лучших архивных работников города-героя

/Общество/

Сегодня от имени и по поручению главы муниципального образования город Новороссийск И.А Дяченко чествовали лучших архивных работников города-героя.

Архивы - это память народа, его история, в них сосредоточены бесценные документальные богатства, в которых, как в зеркале, отразилась непростая история России.

Архивы являются одним из символов российской государственности и неотъемлемой частью информационных ресурсов страны; имеют непреходящую общественную, государственную и культурную ценность. Общество и государство по достоинству оценивают особую

их значимость как хранилищ исторической памяти. Архивы являются надежной гарантией того, что память народа останется живой и многомерной.

В 1920 году постановлением № 348 Кубано-Черноморского областного революционного комитета было образовано

Кубано-Черноморское архивное управление.

С 14 декабря 2006 года законом Краснодарского края № 1145 утверждено празднование Дня работников архивной

службы Краснодарского края.

Сегодня интерес к работе архивных служб с каждым годом возрастает.

Накануне профессионального праздника архивистов Кубани -

Дня работника архивной службы Краснодарского края, поздравляем всех, кому небезразлична судьба документального наследия нашей родины и желаем всем архивистам интересных находок и новых открытий. Пусть работа приносит удовлетворение, здоровья и счастья!