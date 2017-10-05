Сегодня 85 лет со дня создания системы Гражданской обороны страны

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От имени главы города Игоря Дяченко его заместитель Виктор Цыбань поздравил работников управления ГО и ЧС, а также соответствующих служб предприятий и учреждений города. Лучшим сотрудникам были вручены грамоты глав Новороссийска.

По традиции в этот день в стране проходят крупномасштабные учения. Сегодня стартовалаштабной тренировки, тема которой: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Новороссийск».

Тренировка проводится в течение 3 суток. К участию в ней привлекаются управления и отделы администрации города, администрации внутригородских районов и сельских округов, 13 спасательных служб ГО муниципального образования, 24 категорированных предприятия, потенциально-опасные производственные объекты, пожарные части и аварийно-спасательные формирования.

Тренировка пройдёт в три этапа. На её старте начальник штаба – руководитель Управления по делам ГО и ЧС г. Новороссийска Игорь Васильев озвучил легенду – исходную обстановку, в условиях которой необходимо действовать, а именно, это высокая вероятность возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; аварий на химически опасных объектах, в энергетическом комплексе, на автомобильных и железнодорожных магистралях, на социально-значимых объектах с массовым пребыванием людей.

Заместитель главы города Александр Яменсков поставил задачи, которые предстоит решать всем участникам тренировки. Её главная цель – проверить готовность органов управления к работе в чрезвычайной ситуации, а также отработать совместные действия с предприятиями и службами, оценить уровень соответствия технического оснащения и запасов.

Источник: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийска