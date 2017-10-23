На итоговой пресс-конференции в Сочи подвели итоги Всемирного фестиваля молодежи и студентов

/Общество/

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, основные мероприятия которого прошли с 14 по 22 октября в Олимпийском парке Сочи, стал рекордным по числу гостей. По словам, первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, общее количество аккредитованных людей достигло почти 67,7 тысячи человек.

– Всего во Всемирном фестивале молодежи и студентов приняли участие почти 25 тысяч молодых людей из 188 стран, – рассказал Сергей Кириенко на итоговой пресс-конференции. – Это абсолютный рекорд всех фестивалей молодежи. В организации мероприятия помогали порядка пяти тысяч волонтеров, включая представителей «серебряного» возраста и волонтеров Организации Объединенных Наций. Ежедневная загрузка аудиторий Главного медиацентра составляла около 11 тысяч человек, проходило до 600 мероприятий. Только в рамках образовательной программы прошло более 800 мероприятий, в них приняли участие более 1300 спикеров, в подготовке данной программы участвовало более трех тысяч экспертов.

Отдельные слова благодарности первый замглавы кремлевской администрации выразил городу Сочи и Краснодарскому краю, благодаря которым фестиваль был реализован в кратчайшие сроки. Сергей Кириенко отдельно подчеркнул, что время, которое было на подготовку к фестивалю, несопоставимо со временем на подготовку к Олимпиаде.

– Помните, сколько было разговоров, когда заканчивалась Олимпиада, про то, что со всей этой инфраструктурой будет, что все это не нужно. Такие мероприятия, как фестиваль, показывают, что очень здорово, когда в стране, есть такой уникальный комплекс, способный в короткие сроки принять мероприятия планетарного масштаба. Фестиваль был именно таким. Мы еще раз доказали, что можем делать все с блеском, – подчеркнул Сергей Кириенко.

Говоря об основных выводах и итогах, он подчеркнул, что самая важное - это впечатления и ощущения ребят после фестиваля, с которыми они уехали из Сочи.

– Ребята уехали отсюда с таким хорошим зарядом оптимизма, энергии, - заявил Сергей Кириенко. – Для большинства иностранных участников Россия сегодня воспринимается по-другому. Уверен, что этим людям уже никто не сумет внушить слова о том, что Россия - это агрессивная держава, империя зла, готовая всех захватить, всех поработить. Это не произойдет никогда.

В заключение первый заместитель Руководителя Администрации Президента сказал, что все происходящее на фестивале не заканчивается с окончанием фестиваля. Дружба, которая завязалась в Сочи между ребятами всего мира, никуда не уйдет. Не важно, кем в будущем станут участники фестиваля, резюмировал Кириенко, важно, что они не забудут эту неделю, которую они провели в Сочи, и тех людей, с которыми они здесь познакомились.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края