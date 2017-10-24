«Квартальное созвездие» снова засияет в Геленджике

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В декабре на курорте в четвертый раз пройдет конкурс творчества среди руководителей органов территориального общественного самоуправления. О формате проведения мероприятия в этом году и других значимых вопросах говорили на совещании, прошедшем в администрации города под председательством Татьяны Константиновой.

В первую очередь первый заместитель главы города поблагодарила общественников за их активное участие в субботниках, во всех общегородских мероприятиях, проводимых на территории муниципалитета, а также за поддержку геленджикского «Спартака» на играх, проводимых в рамках Чемпионата Краснодарского края по футболу.

Вместе с тем Татьяна Константинова призвала руководителей органов ТОС активнее работать с населением, приглашать геленджичан на субботники, а также привлекать граждан, нарушающих Правила благоустройства курорта, к административной ответственности.

Напомним, что в начале текущего года депутаты Законодательного Собрания края приняли изменения в Закон Краснодарского края от 23 июля 2003 года №608-КЗ «Об административных правонарушениях в Краснодарском крае», согласно которым теперь составлять протоколы об административных правонарушениях, кроме сотрудников администрации, могут члены административных комиссий, в том числе и руководители органов ТОС. Что касается конкурса, то датой проведения мероприятия выбрано 16 декабря. В этом году общественникам предстоит разыграть шуточные сценки из известных мультфильмов. Также на совещании обсудили вопрос участия ТОСовцев в Международном дне Черного моря, Дне народного единства, новогоднем бал-маскараде и других мероприятиях. Стоит отметить, что одно из них состоялось уже на следующий день после проведения совещания: геленджикские общественники в рамках межмуниципального сотрудничества принимали делегацию из города Новороссийска.

Для новороссийцев была подготовлена широкая экскурсионная программа, в ходе которой гости посетили Андреевский парк, сквер «80-летия Краснодарского края», а также часовню в честь святой великомученицы Александры, которая расположена рядом со строящимся кафедральным собором.

Далее общественники отправились в село Архипо-Осиповка. В Музее хлеба и вина новороссийцам рассказали все об истории этих продуктов и процессе их приготовления. Наибольшее же впечатление на руководителей органов ТОС произвел Музей космонавтики.

По завершении поездки в Геленджик представители Новороссийска отметили, что рабочий визит на курорт получился весьма продуктивным, и теперь они будут рекомендовать к посещению увиденные объекты туристского показа своим коллегам, директорам общеобразовательных учреждений и руководителям предприятий.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик