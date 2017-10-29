О возможности участия предприятий социальной сферы в программе государственного ветеринарного мониторинга

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В рамках полномочий, на территории Краснодарского края и Республики Адыгея Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (далее - Управление) осуществляется программа федерального государственного ветеринарного лабораторного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ, в том числе в продукции животного происхождения.

В связи с участившимися случаями поступления из других регионов РФ информаций о выявлении несоответствующей продукции животного происхождения, находящихся в обороте в детских дошкольных учреждениях, а также в результате принятых решений на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному производству и обороту продукции пищевой промышленности в Краснодарском крае в сентябре месяце текущего года, Управление предлагает всем хозяйствующим субъектам социальной сферы (дошкольные и школьные учебные заведения, учреждения органов здравоохранения и др.) принять участие в программе федерального государственного ветеринарного лабораторного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в том числе в продукции животного происхождения, для чего необходимо обратиться в наш адрес с заявлением.

Программа федерального государственного мониторинга представляет собой осуществление отбора проб продукции животного происхождения и дальнейшее проведение лабораторных исследований в ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория», имеющей аккредитацию и возможности для проведения таких исследований с выдачей соответствующих экспертиз. Лабораторные исследованияпроводятся за счет средств федерального бюджета.

При осуществлении такого рода мероприятий, возможно общими усилиямиобеспечить контроль за качеством и безопасностью продукции животного происхождения, находящейся в обороте на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, в том числе в социально-значимых хозяйствующих субъектах и исключения участия в тендерах недобросовестных поставщиков и производителей продукции животного происхождения.

В случае возникновения вопросов по взаимодействию с Управлением в данном направлении необходимо обращаться по тел: 222-57-47, 222-11-72, а также на адрес электронной почты: vetgranotd@rsn.krasnodar.ru.