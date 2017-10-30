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Игорь Дяченко и Александр Шаталов почтили память многочисленных жертв политических репрессий

Сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, на Октябрьской площади к мемориальному камню глава города-героя Новороссийска и председатель Городской думы города возложили венок памяти и цветы.

К ним присоединились жители города, которые возложили цветы и оставили молебны.

Напомним, публикации в СМИ списков репрессированных начались еще в 1988-1989 годах, а в некоторых районах даже подготовили специальные «Книги памяти», где были помещены имена и небольшие биографические справки о пострадавших.

...«Оправдать за недоказанностью обвинения...» - эти скупые строчки из судебных документов больно сжимали сердца и души многих семей.

Официальный статус Дня памяти этой дате был присвоен специальным постановлением ВС РСФСР, датированным 18 октября 1991 года.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск

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Категория: Новости / Общество

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