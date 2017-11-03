Автоэксперт: Так ли принципиален отказ от ОСАГО в контексте обязательных трат на автомобиль? Или ОСАГО отстало.

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Недавно я провел небольшое исследование и попытался выяснить, какой продукт бизнес готов продавать даже в убыток. Интересовался всеми категориями продуктов, товаров, услуг. Ответ был достаточно однозначный: бизнес не может работать себе в убыток и неважно, что за продукт. Социально значимый или не социально значимый. Бизнес есть бизнес. Ты либо зарабатываешь, либо не работаешь. Тогда возникает закономерный вопрос: почему страховщики обязаны продавать ОСАГО? Напомню, что за год комбинированный коэффициент убыточности вырос до 118,5%, с легкостью преодолев точку невозврата. Примерно на 40%. Это значит, что пока ОСАГО убыточно на 40%. Иными словами, страховые компании дарят автомобилистам в среднем за полис примерно 2400 рублей. Еще год при такой динамике и страховщики вынуждены будут отдавать ОСАГО безвозмездно. То есть даром. Надо ли говорить, что в случае с оплатой убытков ожидается примерно такой же исход?

ОСАГО – продукт, по сути своей, недорогой, но вызывающий огромный общественный резонанс как нечто, сильно бьющее по семейному бюджету. Хотя это далеко не так, потому что автогражданка – это обязательное приложение к автомобилю, который стоит в сотни раз дороже полиса. При этом на машину готовы тратить миллионы рублей (и даже каждые три года), а на страховку, выступающую в роли весомой социальной поддержки, - нет. Парадокс.

Парадокс заключается в том, что приобретая автомобиль, его владелец мгновенно получает определенное количество дополнительных расходов, среди которых: оплата бензина (в среднем -3-4 тысячи рублей в месяц), оплата ежегодного техосмотра (10-50 тысяч рублей в год в зависимости от типа и возраста автомобиля), оплата ежегодного государственного техосмотра (в среднем – 1000 рублей в год), покупка «незамерзайки» (в среднем – 400 рублей в месяц), сезонная смена резины (6-8 тысяч рублей в год), ОСАГО – в среднем 6000 рублей в год, транспортный налог – в среднем 5 тысяч рублей в год. Если машина кредитная (в 80% случаев это так): каско за 70-100 тысяч рублей в год, переплата по процентам – 15-50 тысяч рублей в год. Итого получается в среднем около 200 тысяч рублей в год или 17 тысяч рублей в месяц на расходы, которых могло бы и не быть вовсе, если бы не был приобретен автомобиль.

Приблизительный расчет показывает, что на ОСАГО автомобилист тратит всего около 3%. Это чуть больше расходов на «незамерзайку», и столько же – на сезонную смену резины и оплату транспортного налога.

По официальной статистике Росстата средняя заработная плата в России на август 2017 года составила 37 140 рублей. Из нее на автомобиль предполагается отдавать 46%, в частности на ОСАГО – 2,2%. Возникает закономерный вопрос: так ли принципиален отказ от автогражданки в контексте обязательных трат на автомобиль?

Если обратиться к динамике роста средней стоимости полиса ОСАГО, можно увидеть одну очень интересную вещь: за 14 лет премия по ОСАГО перегнала величину инфляции лишь трижды – в кризисном 2009 году и в 2015 году, когда тарифы были повышены, и в 2016г. В остальных случаях - размер средней премии существенно ниже. Это также говорит о недостаточности тарифа.

ОСАГО отстало от реальной жизни, превратившись с легкой руки автоюристов из инструмента социальной поддержки в неплохой способ незаконного обогащения. Конечно, ситуация требует радикальных перемен. Именно они помогут приблизиться к общемировым стандартам цивилизованных отношений между государством и его гражданами, а значит, приведут России в Европейское сообщество.

Источник: Пресс-служба Информационного проекта ОСАГО: общественная экспертиза