Геленджике отметил 100-летие со Дня создания милиции

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10 ноября в большом зале Дворца культуры, искусства и досуга курорта состоялось торжественное собрание личного состава Отдела МВД России по городу Геленджику, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Началось мероприятие с просмотра видеофильма, рассказывающего о буднях, непростой службе и сотрудниках Отдела МВД России по городу Геленджику. С праздником всех собравшихся в зале поздравил глава муниципалитета . Он отметил, что сотрудники Отдела МВД России по городу Геленджику вносят существенный вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности нашего курорта.

- Вашими основными профессиональными качествами являются честь и достоинство, уважение к личности граждан, неукоснительное обеспечение конституционных прав и свобод жителей и гостей курорта. От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в вашей нелегкой службе, - добавил Виктор Хрестин.

В ходе торжественного мероприятия состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции муниципального образования город-курорт Геленджик» по итогам работы в 2016 году. Почетные грамоты получили капитан полиции Владимир Журавлев, подполковник полиции Андрей Внуков и старший лейтенант полиции Александр Пальчик.

Также в этот день 9 сотрудникам полиции были присвоены новые звания. Еще порядка 20 человек получили благодарности главы города за многолетнюю добросовестную работу и почетные грамоты начальника Отдела МВД России по городу Геленджику за достигнутые успехи в работе.

В память же о полицейских, погибших при выполнении служебных обязанностей, в ходе мероприятия была объявлена минута молчания и, по сложившейся традиции, к мемориалу, расположенному на территории Отдела, была направлена делегация сотрудников органов внутренних дел для возложения цветов.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик