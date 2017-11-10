/Общество/

Геленджике отметил 100-летие со Дня создания милиции

10 ноября в большом зале Дворца культуры, искусства и досуга курорта состоялось торжественное собрание личного состава Отдела МВД России по городу Геленджику, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел  Российской Федерации.    

Началось мероприятие с просмотра  видеофильма, рассказывающего о буднях, непростой службе и сотрудниках Отдела МВД России по городу Геленджику. С праздником всех собравшихся в зале поздравил глава муниципалитета  . Он отметил, что сотрудники Отдела МВД России по городу Геленджику вносят существенный вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности нашего курорта.

- Вашими основными профессиональными качествами являются честь и достоинство, уважение к личности граждан, неукоснительное обеспечение конституционных прав и свобод жителей и гостей курорта. От всей души желаю  вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в вашей нелегкой службе, - добавил Виктор Хрестин.

В ходе торжественного мероприятия состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции муниципального образования город-курорт Геленджик»  по итогам работы в 2016 году.  Почетные грамоты получили капитан полиции Владимир Журавлев, подполковник полиции Андрей Внуков и старший лейтенант полиции Александр Пальчик.

Также в этот день 9 сотрудникам полиции были присвоены новые звания. Еще порядка 20 человек получили благодарности главы города за многолетнюю добросовестную работу и почетные грамоты начальника Отдела МВД России по городу Геленджику за достигнутые успехи в работе.

В память же о полицейских, погибших при выполнении служебных обязанностей, в ходе мероприятия была объявлена минута молчания и, по сложившейся традиции, к мемориалу, расположенному на территории Отдела, была направлена делегация сотрудников органов внутренних дел для возложения цветов.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Просмотров: 41 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Артем Маркелов: «Если все сложится хорошо, у нас будут тесты «Ф-1» в Абу-Даби»

Акинфеев о ЧМ-2018: «Пришел черед нашему народу порадоваться, как в 2008 году»

В моду вернулась скромность

Ольга Голодец провела заседание Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних

В Тимашевском районе выявлены факты незаконной реализации 577 саженцев плодовых культур