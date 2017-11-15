В Краснодарском крае стартовал прием заявок на VII конкурс юных чтецов «Живая классика»

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Ежегодно в творческом соревновании принимают участие более 2,5 млн школьников из всех регионов России.

«Живая классика» – самый масштабный детский литературный конкурс в стране. Он проводится под патронатом Министерства культуры, Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Соревнование проходит в несколько этапов: школьный, районный, региональный, всероссийский, суперфинал.

Как сообщили в министерстве культуры Кубани, школьники могут подать заявки на участие до 25 января 2018 года. Подробная информация о проекте размещена на официальном сайте конкурса.

Всероссийский финал состоится в Международном детском центре «Артек». Суперфинал конкурса традиционно пройдет на Красной площади в июне 2018 года.

Напомним, в 2017 году победителем Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» стал Кирилл Литвинчук, пятиклассник из Каневского района Кубани.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края