Владимир Синяговский: «Многодетная семья должна быть окружена заботой всех ветвей власти».

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Депутат Государственной Думы, член фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Синяговский является главой большой семьи, где есть дети и внуки. Помощь и внимание к многодетным семьям для Владимира Ильича одно из основных направлений деятельности, которому он уделяет пристальное внимание.

Крепкая и дружная семья является основой нашего общества, а многодетная семья – это гордость, опора и показатель стабильности государства.

Регулярно в приемной депутата проводятся встречи и праздничные мероприятия, в ходе которых Владимир Синяговский общается с семьями, узнает о возможных сложностях в их жизни и чем он может помочь. Уже давно сложилась традиция, когда депутат поздравляет детей из многодетных семей с днем рождения и дарит памятные подарки. Так, например, недавно была организована встреча депутата Государственной Думы Владимира Синяговского смногодетной семьей Ирины Павловны Генераловой, в которой воспитываются семеро детей в возрасте от 3,5 лет до 16 лет. Пятеро детей учатся в школе 8, а двоих оформляют в детский сад 45. У младшего из сыновей Тимура Сергеевича 14 ноября был день рождения. С этим праздником его поздравил Владимир Синяговский, вручил памятный подарок и сказал много добрых слов.

Необходимо отметить, что в Краснодарском крае успешно реализуются партийные проекты ВПП «Единая Россия» направленные на поддержку семьи и детства, такие как «Крепкая семья», «России важен каждый ребенок», «Детские сады детям».

В Туапсинском избирательном округе эта работа является приоритетной.