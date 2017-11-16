Летчики штурмовиков Су-25СМ3 уничтожили заглубленный командный пункт условного противника на Кубани

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Экипажи штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, уничтожили заглубленный командный пункт условного противника.

К выполнению полетных заданий было привлечено более 20 летчиков и техников, а также специалистов наземных обеспечивающих служб, задействовано 5 самолетов. В ходе полетов летчики совершенствовали навыки пилотирования авиационной техники в горной местности и сложных метеорологических условиях на разных высотах. В составе боевого звена экипажи СУ-25СМ3 преодолели систему ПВО условного противника, поразили наземные цели с применением авиационных ракет и пушек.

В текущем году экипажи штурмовиков Су-25СМ3 провели более 20 различных учений, совершили свыше 1,5 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых были решены задачи по уничтожению авиационного парка боевых машин, объектов ПВО, баз условного противника, крупных складов горюче-смазочных материалов и живой силы.

Учения проводились на территории республик Северного Кавказа, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. В общей сложности с начала текущего года каждый военный летчик авиационного полка совершил не менее 150 учебно-боевых вылетов, проведя в воздухе свыше 100 часов.

Около 40 часов налета были выполнены ими в сложных метеорологических условиях, в горах, а также в ночное время.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа