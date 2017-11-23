В Славянске-на-Кубани возбуждено уголовное дело в отношении председателя Славянского районного отделения «Российский союз ветеранов Афганистана» («РСВА»)

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лавянским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении председателя Славянского районного отделения общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» («РСВА»), который подозревается в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч.2 ст.201 УК РФ).

Установлено, что данная организация и администрация Славянского района являлись соучредителями ООО «Дукан», которому принадлежал имущественный комплекс (рынок) в Славянске-на-Кубани. По версии следствия, используя свои полномочия вопреки интересам некоммерческой организации «РСВА», в 2014 году мужчина на внеочередном собрании участников ООО «Дукан» проголосовал за сделку по продаже имущественного комплекса аффилированному лицу и подписал протокол, что послужило основанием для продажи недвижимости по существенно заниженной стоимости. Впоследствии администрация обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной, и мужчина, выступая в суде, просил отказать в удовлетворении данных требований, считая, что ущерб общественной организации не причинен. Принимая участие в судебных процессах в дальнейшем, подозреваемый одновременно представлял интересы как общественной организации, так и предприятия, купившего имущественный комплекс. Действия председателя по реализации комплекса привели к материальному ущербу на сумму свыше 11 миллионов рублей и лишило общественную организацию возможности как соучредителя нормально функционировать, поскольку ввиду незаконного отчуждения она перестала получать доход от сдачи имущественной базы в аренду.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками краевого управления ФСБ.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю