Молодежный актив депутата Синяговского расширяет границы влияния

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23 ноября в Краснодаре состоялся первый день школы парламентских дебатов!

Молодёжный Совет при Депутате Государственной Думы В.И. Синяговском направил своих представителей в столицу Кубани. Такого рода занятия помогут ребятам улучшить навык публичных выступлений и быть услышанными.

Тренеры-эксперты проекта Кубанская Лига дебатов провели тренинги-интенсивы. Благодаря тренингу "Менеджмент клуба дебатов: векторы развития" участники с головой погрузились в основы организации клубов по парламентским дебатам в своих муниципальных образованиях. Тренинг "Тренерский коучинг или тренинг для будущих тренеров" позволил участникам школы окунуться в мир написания тренингов. В завершении дня участники прослушали тренинг "Судейство дебатов и работа судьи: новые правила", который получился достаточно информативным и многоаспектным.