Депутат Госдумы Владимир Синяговский провел в Туапсинском районе прием жителей по личным вопросам

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В рамках региональной недели Туапсинский район с рабочей поездкой посетил депутат Государственной Думы, член партии «Единая Россия» Владимир Синяговский. В Туапсе он провел прием жителей муниципалитета по личным вопросам.

Ветеран МВД из Туапсе обсудил с народным избранником работу участковых уполномоченных и высказал желание оказывать полицейским посильную помощь. Рассмотрев конкретные ситуации и дав по ним ряд поручений, Владимир Синяговский поддержал стремление активиста и предложил ему на добровольных началах сотрудничать с правоохранительными органами по вопросам охраны общественного порядка.

Жители Небуга обратились за помощью в приватизации собственных квадратных метров, восстановленных после случившегося в их доме пожара. Депутат Госдумы поручил специалистам правового отдела администрации района организовать юридическое сопровождение сделки.

С просьбой внести корректировку в генеральный план Шепсинского поселения пришли жители села Дедеркоя. По указанию Владимира Синяговского будет создана комиссия, которая для принятия решения изучит вопрос и сделает выводы на месте.