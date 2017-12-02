/Общество/

Депутат Госдумы Владимир Синяговский провел в Туапсинском районе прием жителей по личным вопросам

В рамках региональной недели Туапсинский район с рабочей поездкой посетил депутат Государственной Думы, член партии «Единая Россия» Владимир Синяговский. В Туапсе он провел прием жителей муниципалитета по личным вопросам.

Ветеран МВД из Туапсе обсудил с народным избранником работу участковых уполномоченных и высказал желание оказывать полицейским посильную помощь. Рассмотрев конкретные ситуации и дав по ним ряд поручений, Владимир Синяговский поддержал стремление активиста и предложил ему на добровольных началах сотрудничать с правоохранительными органами по вопросам охраны общественного порядка.

Жители Небуга обратились за помощью в приватизации собственных квадратных метров, восстановленных после случившегося в их доме пожара. Депутат Госдумы поручил специалистам правового отдела администрации района организовать юридическое сопровождение сделки.

С просьбой внести корректировку в генеральный план Шепсинского поселения пришли жители села Дедеркоя. По указанию Владимира Синяговского будет создана комиссия, которая для принятия решения изучит вопрос и сделает выводы на месте.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Просмотров: 77 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Полицейские и общественники Староминского района провели для школьников «Урок мужества»

Будем рядом! Будем вместе!

В рамках региональной недели Владимир Синяговский провёл приём граждан в Новороссийске

Владимир Синяговский: Дороги Новороссийска под особым контролем...

Владимир Синяговский поздравил женщин воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья с Днем матери