В День Героев Отечества на площади Героев Новороссийска юнармейцы приняли присягу

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В День Героев Отечества на площади Героев собралось более 800 человек, чтобы принять участие в Торжественной церемонии принятия молодёжи в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ».

Поздравить юнармейцев пришли: глава города-героя Игорь Дяченко, адмирал запаса, бывший командующий Тихоокеанским флотом Виктор Фёдоров, председатель местного отделения ДОСААФ России Геннадий Гуляй, военнослужащие Новороссийской военно-морской базы и 108-го Гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка, ветераны Вооруженных сил и Военно-морского флота, родители школьников.

После принятия присяги 77 новобранцам Юнармии вручили нагрудные знаки. С ними 9 мая лучшие участники Движения пройдут на Параде Победы по главной улице города-героя Новороссийска.

- Сегодняшний день должен запомниться мальчишкам и девчонкам на всю жизнь. Это символ преемственности поколений и исторической связи молодого поколения с теми, кто одержал величайшую и важнейшую Победу в истории нашей страны, - сказал в своем выступлении глава города-героя Игорь Дяченко.

Председатель местного отделения ДОСААФ России Геннадий Гуляй подчеркнул, что в клятве юнармейца есть такие слова: «Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России» и пожелал новобранцам быть достойными подвигов предков и с гордостью нести звание юнармейца.

На базе Новороссийской морской школы уже два года действует сборный отряд Юнармии города-героя Новороссийска, являясь образцом военно-патриотического клуба оборонной организации.

Источник: Пресс-служба РО ДОСААФ Краснодарского края