Mail.Ru Group выпустила «убийцу» жестких дисков

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В ноябре этого года Компания Mail.Ru Group выпустила Диск-О: – приложение для Windows и MacOs, работающее с различными облачными хранилищами. Диск-О: превращает облака пользователя в жесткие диски. Доступ к файлам становится легким, как если бы файлы хранились на компьютере. Фактически, Диск-О: — убийца жёстких дисков: теперь пользователь может хранить всю информацию в облаках и иметь к ним мгновенный доступ с компьютера.

Количество информации в жизни пользователей быстро растет: люди создают цифровой контент и получают от других. Объем памяти компьютеров ограничен размерами жесткого диска, а чтобы поместить файл в облако, нужно проделать ряд действий, на которые не всегда хватает времени. Диск-О: решает эту проблему. Приложение обеспечивает мгновенный доступ к информации, находящейся в любых облаках пользователя – как если бы данные хранились на жестком диске. Файлы не занимают место в памяти устройства и становятся доступны пользователю сразу после подключения каждого из хранилищ.

Диск-О: работает с несколькими облачными аккаунтами сразу, все облака — в одном приложении. В данный момент поддерживаются самые крупные облачные сервисы России - Облако Mail.Ru и Яндекс. Диск. До конца года будет реализована поддержка Google Drive, Dropbox, OneDrive и других облачных сервисов. Работа с помощью Диск-О: происходит быстрее, так как пользователь взаимодействует с каждым документом в облаке напрямую.

«В России нет решений подобного уровня. В мире, вместе с нашим, их стало четыре. Приложение Диск-О: оценят активные пользователи облачных хранилищ: сотрудники IT-индустрии, “генераторы” цифрового контента - дизайнеры, фотографы, видеооператоры, блогеры. Это знаковый продукт для пользовательских облаков. Диск-О: не оставляет шансов обычным жестким дискам. Теперь их функция - хранение файлов операционных систем, и только. Пользовательские файлы должны лежать в облаках, доступ к которым можно организовать с любого устройства и в любое время, а место увеличивать по необходимости.», – комментирует руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.Ru Group Егор Ганин.

Опция доступна для Windows и MacOS. Чтобы начать пользоваться приложением, достаточно установить его на компьютер и подключить облачные сервисы. После этого персональные облака начнут отображаться в списке устройств вместе с физическими дисками.

Источник: PR-департамент Mail.Ru Group