Пускай сбываются все детские мечты!

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В селе Михайловский Перевал под Геленджиком открыли новое здание детского сада «Красная шапочка». На строительство учреждения было выделено 80 миллионов рублей из консолидированного бюджета. Рассчитан детский сад на 95 мест.

В трехэтажном здании кроме полностью оборудованных всем необходимым детских групп, есть музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, прачечная и медицинский кабинет.

Благоустроена и территория детского сада: для каждой группы есть отдельная прогулочная площадка, на которой размещены игровое оборудование и теневые навесы.

Сегодня детский сад принимал гостей на первый праздник, посвященный открытию учреждения.

С долгожданным событием малышей и их родителей поздравил глава Геленджика.

- Дети – это наше богатство, это наше будущее. Именно поэтому поддержке семьи и детства руководство нашей страны уделяет большое внимание. Так, буквально недавно Президентом России Владимиром Путиным был принят ряд важных решений, согласно которым с 2018 года вводятся выплаты за рождение первого ребенка, продлевается действие программы материнского капитала до 2021 года. Мы со своей стороны будем прикладывать максимум усилий, чтобы дети Геленджика с удовольствием приходили в детские сады, получали качественное образование, а все их мечты сбывались, - сказал Виктор Хрестин.

После символичной передачи ключа от детского садика его воспитанникам и заведующей Марине Чубаркиной, мальчишки и девчонки вместе с родителями отправились на осмотр групп.

- Учреждение привлекательно не только внешне, но и внутренне. Нравится, что садик сделан в ярких цветах и очень по-современному. Мы долго ждали этого события и очень рады, что этот момент настал, - поделилась мама одного из малышей Маргарита Суворова.

Стоит отметить, что теперь очередь в детский сад в селе Михайловский Перевал полностью ликвидирована. С открытием «Красной шапочки» все нуждающиеся в дошкольном образовании дети в возрасте от 1,5 лет будут обеспечены местами.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик