В Волгоградской области откроют первый памятник Василию Филипповичу Маргелову

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В день рождения легендарного командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) - Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова на территории Камышинского соединения ВДВ состоится торжественное открытие памятника легендарному десантнику.

Установленный на территории Камышинского соединения ВДВ памятник Герою Советского Союза Василию Маргелову откроют 27 декабря 2017 года.

В церемонии открытия примут участие представители Командования ВДВ, офицеры и генералы, военнослужащие с семьями, ветераны ВДВ и приглашенные гости.

27 декабря исполняется 109 лет со дня рождения Василия Филипповича Маргелова, по признанию самих десантников - «наше все Воздушно-десантных войск», «командующий из легенды». За краткое в исторических масштабах время он смог коренным образом изменить облик ВДВ.

Боевая отвага фронтовика в Василии Филипповиче сочеталось с духом военного новаторства. Внедренная им атрибутика - тельняшка и голубой берет - стали визитной карточкой советских, а затем российских Воздушно-десантных войск. При нем ВДВ обрели невиданную ранее боевую мощь.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации