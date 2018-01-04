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В Абинске полицейский Дед Мороз поздравил детей с Новым годом

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Абинской полиции поздравили с новогодними праздниками детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, детей сотрудников полиции и внуков ветеранов МВД.

В каждом доме ребята с радостью встречали Деда Мороза и Снегурочку. Дети с благодарностью принимали подарки, а взамен дарили стихи и песни. Также Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которые написали свои новогодние пожелания на открытках, размещенных на «Елках желаний».

Источник: Пресс-служба УМВД РФ по Краснодарского края

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Категория: Новости / Общество

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