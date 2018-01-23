Новороссийская акция «Капсула времени»: потомки попробуют шампанское «Абрау-Дюрсо» с почти 60-летней выдержкой 

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Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» участвует в новороссийской акции «Капсула времени». Крупнейшие предприятия города и жители Новороссийска оставят послание в 2067 год. Приняли участие в проекте исполнительный директор ЗАО «Абрау-Дюрсо» Юлия Пархоменко, главный энолог Жорж Бланк и ведущий винодел-технолог Алексей Сидоренко.

Новороссийцы будущего смогут прочитать письма и посмотреть видеоролик, которые будут храниться в капсуле 50 лет, а также попробовать шампанское «Абрау-Дюрсо» тиража 2006 года, заложенного в винотеке Русского винного дома специально в рамках акции. Напиток именно этого года выбран неслучайно:

- С приходом Бориса Титова в 2006 году мы продолжаем не только нести, но и приумножать традиции почти полуторавековой истории «Абрау-Дюрсо», - рассказал винодел-технолог Алексей Сидоренко, - шампанское этого тиража является ярким символом расцвета предприятия.

Закладку капсулы времени, в свою очередь, произведут в центре Новороссийска 3 февраля 2018 года, в день 75-й годовщины высадки десанта на Малую землю. Напомним, что в честь этого события в Новороссийске проходит ежегодная акция «Бескозырка».

Источник: ООО ''Центр винного туризма Абрау-Дюрсо''