Голосование за общественные территории – выбери из 59 объектов те, которые нуждаются в первоочередном благоустройстве!

/Общество/

В перечне общественных территорий, включенных для благоустройства в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Анапа на 2018 – 2022 годы», 59 адресов. Отдать свой голос за то или иное общественное пространство может каждый!

Напомним, в Анапе готовятся к реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Пройдены все необходимые этапы: разработана соответствующая муниципальная программа, проведен прием заявок и предложений от жителей города-курорта, сейчас в городе и сельских округах идут общественные обсуждения. Их цель – отобрать общественные и дворовые территории, подлежащие первоочередному благоустройству.

Мы предлагаем вам изучить полный перечень и проголосовать за территорию, которая, на ваш взгляд, должна быть благоустроена в первую очередь. Результаты голосования будут переданы в специально созданную общественную комиссию и учтены при формировании окончательного списка объектов/

Источник: пресс-служба администрации Анапы