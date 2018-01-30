76 родительских организаций обратились с просьбой ограничить опасный для детей интернет-контент

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В Совете Федерации на экстренном заседании научно-экспертного совета (НЭС) при временной комиссии по совершенствованию Семейного кодекса Ассоциация родительских комитетов и сообществ (АРКС) передала председателю НЭС, сенатору Елене Мизулиной обращение 76 родительских организаций с просьбой ограничить опасный для детей интернет-контент.

Поводом послужили последние трагические инциденты в школах, комментируя которые председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС) Ольга Леткова заявила, что родители попросят власти ввести крупные штрафы для провайдеров за доступ к опасному контенту.

«Москва, Ивантеевка, амурская школа — последние громкие случаи. Есть предложение ограничить информационное пространство для детей в интернете. Мы собираемся выступить с инициативой — ввести информационный контроль, чтобы провайдеры несли серьёзную финансовую ответственность, если они размещают опасную для детей информацию.

Чтобы были такие штрафы, чтобы заранее вычищали контент» — отметила она (подробнее на ТАСС: http://tass.ru/proisshestviya/4874505).

Помимо этого, на экстренном заседании НЭС, посвященном выработке мер по предотвращению случаев нападения в российских школах, родители предложили расширить перечень информации, распространение которой в интернете запрещено законом. По их мнению, принимаемых государством в настоящее время мер недостаточно. «Деструктивных культов, объявивших настоящую охоту за нашими детьми в интернете, огромное количество. Но, к сожалению, далеко не все из них запрещены действующим законодательством» - отметили они. «Игры, кровавые сцены, асоциальные группы, культы смерти и убийств - всё это обрушивается на неокрепшую психику несовершеннолетних. А ведь многие подростки проводят в сети большую часть своего времени, практически «живут» в ней. Плохо отделяя виртуальный мир от реальности, дети переносят усвоенные ими модели поведения в повседневную жизнь» - говорится в обращении родителей.

Родительские организации признают, что семья имеет первостепенное значение для благополучия ребенка, но отмечают, что «даже самый ответственный родитель не в состоянии в одиночку, без помощи государства, противостоять мощному негативному воздействию интернета» и просят сенатора помочь родителям справиться с теми вызовами, которые способны погубить их несовершеннолетних детей.

С аналогичной просьбой родители обращаются в Государственную Думу, к Министру образования Ольге Васильевой и к Президенту России Владимиру Путину.

Источник: Пресс-служба Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС)